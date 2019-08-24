قمة الوفاق والحمراوة تنتهي بالتعادل والبرج يعود بالزاد من بلعباس

لعبت اليوم 3 مباريات من الجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، اين شهدت مبارتين 3 حالات طرد بالبطاقة الحمراء.

قمة الجولة التي شهدها ملعب 8 ماي 1945 بسطيف بين الوفاق المحلي ونظيره مولودية وهران أنتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة

وامضى زوبير مطراني التقدم للحمراوة في الدقيقة 48، ليعدل النسر السطايفي فيما بعد عن طريق ركلة جزاء سجلها سعدي رضواني.

وإفترق أولمبي الشلف ونظيره نصر حسين داي على نتيجة التعادل السلبي ليكتفي كل فريق بنقطة في رصيدهما.

في حين تمكن شباب أهلي برج بوعريريج من العودة بالزاد كاملا في سفريته نحو الغرب بعد تغلبه بثلاثية لهدف على إتحاد سيدي بلعباس.

ومثلما تم ذكره شهدت لقاءات اليوم 3 حالات طرد لكل من وفاق سطيف عن طريق لعريبي، وإتحاد بلعباس للاعب عباسي والبرج للاعب دراوش.