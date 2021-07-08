قمة الوفاق والشباب تنتهي بلاغالب ولا مغلوب

إنتهت قمة الصدارة بين وفاق سطيف وضيفه شباب بلوزداد التي جرت سهرة اليوم الخميس بملعب 08 ماي 1945 بسطيف بلا غالب ولا مغلوب بالتعادل السلبي.

نتائج مُباريات الجولة ال30 من الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى:

إتحاد العاصمة 3-1 إتحاد بلعباس.

إتحاد بسكرة 2-1 مولودية الجزائر.

جمعية عين مليلة 2-1 أتلتيك بارادو.

وداد تلمسان 0-1 سريع غليزان.

جمعية الشلف 1-0 أولمبي المدية.

نجم مقرة 1-0 شباب قسنطينة.

نصر حسين داي 3-0 أهلي برج بوعريريج.

شبيبة الساورة 1-1 مولودية وهران.