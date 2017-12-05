قمة “برج إيفل” في انتظار “رونالدو” !

كشفت تقارير إسبانية، أن “كريستيانو رونالدو” سيحظى بحفل ضخم الخميس المقبل في “باريس” أين سيُعلن وبشكل رسمي تتويجه بالكرة الذهبية للمرة الـ5 في تاريخه.

وحسب ذات المصادر، فإن مجلة “فرانس فوتبول” ستمنح للنجم البرتغالي جائزة “البالون دور” في أعلى نقطة من برج إيفل.

كما أن أداء رونالدو الموسم الماضي وفوزه بجل الألقاب الجماعية والفردية جعله مرشحا فوق العادة للحفاظ على جائزة الكرة الذهبية.

يذكر أن الدون فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا وفي العالم هذا الموسم المقدمة من الاتحاد الأوروبي والفيفا على التوالي.