قمة بريكس: جناح الجزائر يعرف توافدا لافتا من قبل عدة دول

يشهد الجناح الجزائري المنظم من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات، المنظم على هامش قمة مجموعة بريكس بجنوب إفريقيا، توافدا من قبل عدة دول حاضرة بالمعرض.

وحسب بيان لوزارة التجارة، يعد المعرض، بمثابة منصة لعرض منتجات وخدمات من طرف شركات ومؤسسات افريقية. بالإضافة إلى مؤسسات من روسيا، الصين، الهند والبرازيل.

وأشرف على الجناح الجزائري، مؤسسة “تصدير” فرع الشركة الوطنية المعارض والتصدير “صافكس”.

ويعتبر شباك وحيد يجمع ممثلين عن الهيئات العمومية (الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “الجكس”، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والمسرع العمومي للمؤسسات العمومية “الجيريا فونتور”.