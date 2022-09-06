قمة بين البياسجي وجوفنتوس و”الميرنغي” في مهمة مفخّخة 

سيكون عشاق رابطة أبطال أوروبا على موعد مع الإثارة، سهرة اليوم، بمتابعة عدد من المباريات القوية أبرزها القمة بين البياسجي وجوفنتوس.

وسيحضتن القمة الافتتاحية من دوري المجموعات ملعب “حديقة الأمراء” في العاصمة الفرنسية، في حين سيحّل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على سلتيك الاسكتلندي.

كما تنقل مانشستر سيتي إلى إسبانيا لمواجهة المستضيف اشبيلية في مهمة محفوفة بالمخاطر.

جدول المباريات:

ديناموزغرب / تشيلسي

بوروسيا دورتموند / أف سي كوبنهاغن

ريد بول سالزبورغ / ميلان

إشبيلية / مانشستر سيتي

باريس سان جيرمان / جوفنتوس

سيلتيك / ريال مدريد

لايبزيغ / شاختار دونيتسك

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