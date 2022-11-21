قمة بين السنغال وهولندا.. إنجلترا في مهمة سهلة على الورق

سيكون متابعي مباريات مونديال قطر، مساء اليوم، على موعد مع مشاهدة ثلاث مباريات قوية و مثيرة، في اليوم الثاني من العرس الكروي.

و سيواجه منتخب انجلترا منتخب ايران اليوم بداية من الساعة الثانية بالتوقيت المحلي بملعب “الخليفة” الدولي ضمن المجموعة الثالثة.

كما سيواجه منتخب السنغال خصمه الهولندي في الدقيقة الخامسة بالتوقيت الجزائري بملعب “الثمامة” ضمن الجولة الثانية.

و في آخر لقاء سيجري اليوم، يتبارى من الولايات المتحدة الأمريكية مع منتخب ويلز في الدقيقة الثامنة. بالتوقيت الجزائري بملعب “احمد بن علي” المونديالي ضمن المجموعة الرابعة.

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