قمة جدة.. الجزائر تدعو لمساعدة الدول الأعضاء في تجاوز الظروف الدولية العصيبة

جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في كلمة له بمناسبة إنعقاد القمة العربية بالسعودية، ألقاها الوزير الأول، الدعوة لتعبئة الطاقات التمويلية من أجل مساعدة الدول الأعضاء لتجاوز الظروف الدولية العصيبة.

وقال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمام المشاركين في أشغال القمة العربية بجدة، أن الجزائر وضعت في قمتها نوفمبر الماضي محور “لم الشمل” عنوانا للقمة العربية.

ورحب الوزير الأول، عاليا باسترجاع سوريا لمقعدها في الجامعة العربية. حيث تشارك لأول مرة منذ 12 عاما في هذه القمة أين وصل الرئيس بشار الأسد أمس الخميس إلى السعودية.