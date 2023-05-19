إعــــلانات
الوطني

قمة جدة.. الجزائر تدعو لمساعدة الدول الأعضاء في تجاوز الظروف الدولية العصيبة

بقلم نادية بن طاهر
قمة جدة.. الجزائر تدعو لمساعدة الدول الأعضاء في تجاوز الظروف الدولية العصيبة
  • 255
  • 0

جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في كلمة له بمناسبة إنعقاد القمة العربية بالسعودية، ألقاها الوزير الأول، الدعوة لتعبئة الطاقات التمويلية من أجل مساعدة الدول الأعضاء لتجاوز الظروف الدولية العصيبة.

وقال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمام المشاركين في أشغال القمة العربية بجدة، أن الجزائر وضعت في قمتها نوفمبر الماضي محور “لم الشمل” عنوانا للقمة العربية.

ورحب الوزير الأول، عاليا باسترجاع سوريا لمقعدها في الجامعة العربية. حيث تشارك لأول مرة منذ 12 عاما في هذه القمة أين وصل الرئيس بشار الأسد أمس الخميس إلى السعودية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/EamUA
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر