قمة جزائرية مثيرة.. محرز في مواجهة بولبينة وبلماضي في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار نحو مدينة جدة، مساء الاثنين، لمتابعة واحدة من أبرز قمم دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، حين يلتقي الأهلي السعودي بنظيره الدحيل القطري، في مواجهة بطابع جزائري.

وسيكون الدولي الجزائري رياض محرز في الواجهة، إذ يقود الأهلي بطموح مواصلة التألق القاري. في وقت يعرف فيه الطرف الآخر حضور الثنائي الجزائري عادل بولبينة على أرضية الميدان، والمدرب جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية للدحيل.

وتحمل هذه المواجهة نكهة خاصة للجماهير الجزائرية التي ستتابع صراعاً ثلاثياً بين نجومها. في لقاء يعد بكثير من الإثارة والندية، خاصة في ظل تقارب الطموحات بين الفريقين.

ويدخل محرز ورفاقه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد مشوار قوي في دور المجموعات. ما يجعل الأهلي أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور في جدة.

في المقابل، يعوّل الدحيل على خبرة بلماضي التكتيكية وقدرة لاعبيه، وفي مقدمتهم بولبينة، على قلب الموازين وتحقيق المفاجأة.

قمة تعد بالكثير، عنوانها الأبرز: صراع جزائري بنكهة آسيوية، من أجل مقعد في ربع النهائي وحلم مواصلة المشوار نحو التتويج القاري.