قمة “سوسطارة” والشبيبة دون جمهور

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن برنامج الجولتين الـ23 والـ24 من الرابطة المحترفة، بالإضافة إلى مباراة متأخرة من الجولة الـ21.

ووفقاً لما أعلنته رابطة كرة القدم المحترفة (LFP) عبر موقعها الرسمي، فقد جاءت برمجة الجولة الـ23 على النحو التالي:

الجمعة 18 أفريل:

وفاق سطيف - مولودية وهران

اتحاد خنشلة – نادي بارادو

نجم مقرة – شبيبة الساورة

السبت 19 أفريل :

اتحاد العاصمة – شبيبة القبائل (في ملعب 5 جويلية 1962 دون جمهور)

شباب بلوزداد – جمعية مستغانم (في ملعب نيلسون مانديلا دون جمهور)

مولودية البيض – أولمبي الشلف

اتحاد بسكرة – مولودية الجزائر

أولمبي أقبو – شباب قسنطينة (سيُبرمج لاحقاً)

مباراة متأخرة من الجولة 21 :

الثلاثاء 29 أفريل:

اتحاد العاصمة – أولمبي الشلف

الجولة 24 :

الخميس 24 أفريل:

أتلتيك بارادو – وفاق سطيف

شبيبة الساورة – اتحاد العاصمة

الجمعة 25 أفريل:

أولمبي الشلف – اتحاد بسكرة

مولودية وهران – أولمبي أقبو

السبت 26 أفريل :

مولودية الجزائر – مولودية البيض

شبيبة القبائل – شباب بلوزداد

جمعية مستغانم – نجم مقرة

شباب قسنطينة – اتحاد خنشلة (سيُبرمج لاحقاً)

مباريات متأخرة في انتظار البرمجة :

وفاق سطيف – شباب قسنطينة (الجولة 21)

شباب قسنطينة – مولودية وهران (الجولة 22)

مولودية الجزائر – اتحاد العاصمة (الجولة 22)

أولمبي أقبو – شباب قسنطينة (الجولة 23)