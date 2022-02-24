قمة طارئة لبحث الأزمة الروسية-الأوكرانية
أعلن رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال أن قادة الدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى. سيعقدون اليوم الخميس قمة طارئة فى بروكسل لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتأتي القمة بعد موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد بالإجماع على حزمة عقوبات ضد روسيا بعد اعتراف موسكو. باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.
ونقلت قناة “فرانس 24” الفضائية اليوم عن ميشال قوله. إن “الخطوات العدائية التي تقوم بها روسيا الاتحادية تنتهك القانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها”.
وأضاف أن الخطوات الروسية “تنتهك أيضا النظام الأمني الأوروبي. من المهم أن نبقى موحدين ومصممين وأن نحدد معا مقاربتنا وخطواتنا الجماعية”.
وشدد ميشال على أن “اللجوء إلى استخدام القوة والإكراه لتغيير الحدود لا مكان له في القرن الحادي والعشرين. أود أن أشكركم على الوحدة التي أظهرتموها في الأيام الأخيرة، لا سيما من خلال التبني السريع لحزمة العقوبات من قبل المجلس”.
ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع على حزمة عقوبات ضد روسيا. بسبب اعترافها بإقليمي دونيتسك ولوجانسك كجمهوريتين مستقلتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما.
وتستهدف العقوبات نواب مجلس الدوما الروسي بالإضافة إلى 27 فردا وكيانا. وتنص العقوبات أيضا على حظر استيراد المنتجات من ونيتسك ولوجانسك.
وستتناول القمة “آخر التطورات” و”كيفية حماية نظام دولي قائم على القواعد” و”كيفية تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا وشعبها”.
وكان الاتحاد الأوروبي وافق الإثنين الماضي على منح قرض بقيمة 1,2 مليار يورو لكييف.
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ردود فعل غربية قوية.. بوتين يتوعد المتدخلين والنفط يتخطى 100 دولار
فور، إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن عمليات عسكرية على منشآت أوكرانية، خرج رؤساء وساسة العالم للتعبير عن رأيهم. حيث قال من جهته، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن شعب اوكرانيا تعرض لهجوم غير مبرر من قبل القوات الروسية.
كما أضاف بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفاؤها وكذا شركاؤها سيردون بطريقة موحدة على الهجوم الروسي في أوكرانيا. ومن جانبه، أدان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بشدة الهجوم. واصفا إياه بالمتهور. في حين، طالب مندوب ألمانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، روسيا بوقف العملية العسكرية في أوكرانيا على “الفور” وسحب قواتها.
بوتين يحذر من مغبة التدخل
كما حذر من جانبه، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج. للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها فجر اليوم الخميس ضد أهداف في أوكرانيا.
وقال بوتين في رسالة توجه بها إلى الشعب الروسي بمناسبة إطلاق العملية العسكرية الخاصة: “أوجه الآن بعض الكلمات المهمة جدا”. “إلى الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية: أيا كان من سيحاول الحيلولة دون إجراءاتنا”. تابعا “ناهيك عن تشكيل خطر على دولتنا وشعبنا”. مضيفا “يجب عليه أن يعلم أن رد روسيا سيكون فوريا وسوف يؤدي إلى نتائج لم تواجهوها أبدا في تاريخكم”.
كما تابع بوتين “نحن مستعدون لأي تطورات وقد تم اتخاذ كافة القرارات المطلوبة في هذا الخصوص، وآمل أن يسمع كلامي”.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مسؤولية إراقة الدماء في أوكرانيا ستقع بالكامل على ضمير النظام الحاكم في كييف.
كما أضاف بوتين مخاطبا المواطنين الروس، وعناصر الجيش الأوكراني في خطاب حثهم فيه على عدم اتباع الأوامر الإجرامية للسلطات الأوكرانية. وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم. قائلا “مرة أخرى، أؤكد بشدة: كل مسؤولية عن إراقة الدماء المحتملة ستكون بالكامل على ضمير النظام الحاكم في أراضي أوكرانيا”.
ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا وجهت ضربات إلى البنية التحتية العسكرية للبلاد. كما أضاف زيلينسكي في كلمة ألقاها للأوكرانيين أن “روسيا شنت ضربات على بنيتنا التحتية العسكرية”. و”استهدفت حرس حدودنا، وسمع دوي انفجارات في أماكن كثيرة في أوكرانيا”.
سعر النفط يتخطى عتبة 100 دولار
مباشرة بعد إعلان الرئيس الروسي بدأ الهجوم العسكري الروسي، على أوكرانيا، تخطى سعر برميل النفط عتبة 100 دولار. كما صعد برميل “برنت” فوق مستوى 101 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014.
وبحلول الساعة 07:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخيف “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 4.48% إلى 96.23 دولار للبرميل. في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 4.53% إلى 101.23 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.
كما يأتي الارتفاع في ظل تأثر إمدادات النفط، ولاسيما من روسيا، أحد أبرز منتجي الخام في العالم. في ظل تصاعد الأزمة الأوكرانية.