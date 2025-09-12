قمة عاصمية.. ومولودية الجزائر في إختبار صعب أمام أقبو

تشهد الجولة الرابعة من منافسات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مواجهات قوية وحاسمة، حيث ستكون نقاطها ثمينة في صراع مبكر نحو مقدمة الترتيب.

حامل اللقب مولودية الجزائر سيكون أمام اختبار صعب عندما يتنقل إلى ملعب أولمبيك أقبو، الفريق الذي نجح الموسم الماضي في تحقيق المفاجأة أمام المولودية ويسعى هذه المرة إلى تكرار الإنجاز.

أما شبيبة القبائل فستتنقل إلى مدينة وهران في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام مولودية وهران، الفريق الذي يطمح إلى تحقيق أول فوز له هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني خوان كارلوس غاريدو، الذي سيخوض أول اختبار رسمي له أمام جماهير الباهية.

وفي العاصمة، سيلتقي نجم بن عكنون بجاره نادي بارادو في داربي واعد، يدخل فيه الفريقان بشعار الفوز ولا شيء غيره، من أجل تحسين موقعهما في جدول الترتيب وتفادي الدخول في دوامة النتائج السلبية مبكرا.

برنامج المباريات

نجم بن عكنون ضد نادي بارادو

أولمبيك أقبو ضد مولودية الجزائر

مولودية وهران ضد شبيبة القبائل