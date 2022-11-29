قمة في 20 أوت ومولودية الجزائر في رحلة البحث عن ثالث فوز

تستأنف منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مبارياتها بإجراء عدد من المواجهات القوية ابرزها موقعة شباب بلوزداد و ضيفه شباب قسنطينة بـ 20 أوت

كما سيتنقل كل من شبيبة القبائل وهلال شلغوم العيد إلى الجنوب الجزائري على التوالي لمواجهة إتحاد بسكرة و شبيبة الساورة.

وسيواجه مفاجأة الموسم إلى حد الآن اتحاد خنشلة مستضيفه أمل الأربعاء على آمل التأكيد لا غير.

في حين ستلعب باقي المباريات بأهداف متباينة.

جدول المباريات:

ج الشلف – م البيض

ش بلوزداد – ش قسنطينة

م الجزائر – ن بارادو

ا الاربعاء – ا خنشلة

ا بسكرة – ش القبائل

ن مقرة – ا الجزائر

و سطيف – م وهران

ش الساورة – ه شلغوم العيد

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]