قمة في 20 أوت ومولودية الجزائر في رحلة البحث عن ثالث فوز
بقلم عزيز طالبي
تستأنف منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مبارياتها بإجراء عدد من المواجهات القوية ابرزها موقعة شباب بلوزداد و ضيفه شباب قسنطينة بـ 20 أوت
كما سيتنقل كل من شبيبة القبائل وهلال شلغوم العيد إلى الجنوب الجزائري على التوالي لمواجهة إتحاد بسكرة و شبيبة الساورة.
وسيواجه مفاجأة الموسم إلى حد الآن اتحاد خنشلة مستضيفه أمل الأربعاء على آمل التأكيد لا غير.
في حين ستلعب باقي المباريات بأهداف متباينة.
جدول المباريات:
ج الشلف – م البيض
ش بلوزداد – ش قسنطينة
م الجزائر – ن بارادو
ا الاربعاء – ا خنشلة
ا بسكرة – ش القبائل
ن مقرة – ا الجزائر
و سطيف – م وهران
ش الساورة – ه شلغوم العيد
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]
رابط دائم : https://nhar.tv/bxKIy