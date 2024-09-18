قمة كروية بين مانشستر سيتي والإنتر في رابطة الأبطال

يصطدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنادي إنتر ميلان الايطالي في قمة الجولة الأولى من منافسة رابطة أبطال أوروبا بملعب الاتحاد و التي ستجري على الـ 20:00 سا بالتوقيت الجزائري.

ويسعى فريق “السيتيزنس” لتحقيق بداية مثالية أمام النادي الايطالي القوي، بالفوز عليه، رغم صعوبة المهمة، في ظل الارمادة الكبيرة التي يتمتع بها خصم سهرة اليوم.

كما سيستقبل نادي باريس سان جيرمان نادي جيرونا، في مهمة سهلة على الورق خاصة و أن المباراة ستلعب داخل الديار وامام أنصار البياسجي بملعب “حديقة الأمراء”.

في حين يتنقل نادي بوروسيا دورتموند إلى بلجيكا لمواجهة الفريق العريق كلوب بروج في مهمة صعبة رغم أنها تعتبر سهلة على الورق.