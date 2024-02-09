قمة مثيرة بوهران وصدام البوديوم في سطيف

تعود عجلة البطولة المحترفة لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى الدوران في أولى جولات مرحلة ذهاب الموسم الكروي الجاري 2023-2024.

وستلعب اليوم مواجهتين غاية في الأهمية ضمن الجولة الـ 16. والتي ستكون مبتورة من لقاء الداربي بين نجم بن عكنون والبطل الشتوي مولودية الجزائر، الذي أجّل إلى تاريخ لاحق.

وستشد الأنظار نحو الباهية وهران، التي ستكون على موعد مع احتضان قمة مثيرة بين المولودية المحلية صاحب الـ 9 نقاط والضيف أولمبي الشلف بـ 16 نقطة.

ويبحث الحمراوة الذين تدعمت صفوفهم بأسماء في المستوى خلال الميركاتو الشتوي، على غرار باكوه، عن تدشين مرحلة الذهاب بانتصار يؤكدون به نواياهم في ضمان البقاء، بينما يبحث الشلفاوة عن العودة إلى الديار بنتيجة ايجابية.

وفي لقاء لا يقل إثارة عن سابقه يستقبل وفاق سطيف، بملعب 8 ماي 45، اتحاد خنشلة في صدام لا يقبل القسمة على اثنين، باعتبار أن الفائز سيصعد إلى “البوديوم” مؤقتا، ويملك أصحاب الديار 24 نقطة على بعد خطوة من السيسكاوة.

برنامج لقاءات اليوم:

م وهران – أ الشلف (ملعب أحمد زبانة سا 15:45)

و سطيف – ا خنشلة (ملعب 8 ماي 45 سا 16:45)