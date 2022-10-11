قمة مثيرة بين ميلان وتشيلسي و”السيتيزنس” في مهمة سهلة على الورق

سيكون عشاق كرة القدم في اوروبا، سهرة اليوم، على موعد مع متابعة مباريات من العيار الثقيل ابرزها مباراة ميلان وتشيلسي.

كما يستضيف بوروسيا دورتموند الضيف الثقيل إشبيلية الإسباني بملعب “سيغنال ايدونا بارك”، في حين سينتقل مانشستر سيتي إلى كرواتيا لمواجهة ديناموزغرب.

جدول المباريات:

كوبنهاغن / مانشستر سيتي

دينامو زغرب / جوفنتوس

دينامو زغرب / ريدبول سالزبورغ

ميلان / تشيلسي

بوروسيا دورتموند / إشبيلية

باريس سان جيرمان /بنفيكا

شاختار دونيتسك /ريال مدريد

سليتيك /لايبزريغ