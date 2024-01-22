قمة مجموعة الــ77 + الصين تُرحب بإعلان الجزائر

شارك الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الإثنين، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، في الجلسة الختامية لقمة الجنوب الثالثة لمجموعة الـ77 + الصين، بأوغندا، التي ترأسها رئيس جمهورية أوغندا.

وتوجت أشغال القمة باعتماد وثيقة ختامية رحبت فيها الدول الأعضاء، في إطار تسريع تنمية النظم الإيكولوجية للمؤسسات الناشئة، “بإعلان الجزائر” المعتمد بمناسبة الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للشركات الناشئة، التي التأمت بالجزائر خلال شهر ديسمبر الماضي.

كما أكدت الوثيقة الختامية للقمة على ضرورة دعم حق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي. وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وعبرت الدول الأعضاء عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني جراء حرب الإبادة والجرائم ضد الإنسانية والتهجير القسري التي يتعرض لها من قبل الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وميزت أشغال القمة كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي ألقاها الوزير الأول نذير العرباوي. والتي دعا فيها إلى التنسيق والعمل المشترك ضمن المجموعة للحفاظ على الوحدة التفاوضية لدول الجنوب.

كما أكد الرئيس تبون، على أهمية إصلاح شامل للنظام الاقتصادي والمالي العالمي مع الدعوة إلى بناء تصور مشترك لمواجهة التحديات المناخية.

ودعا رئيس الجمهورية إلى إنشاء مركز امتياز في مجال رصد وتثمين التجارب الناجحة للمؤسسات الناشئة المبتكرة في دول الجنوب.