قمة منظمة التعاون الإسلامي تشيد بجامع الجزائر

هنأ رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال القمة الإسلامية الـ15 للمنظمة، المنعقدة ببانجول في غامبيا، الجزائر بتدشين جامع الجزائر، ثالث أكبر مسجد في العالم.

ونوه البيان الختامي للقمة بجامع الجزائر باعتباره مركز إشعاع روحي وصرح ديني وعلمي وثقافي وسياحي بامتياز.

كما أشاد البيان الختامي، بدور جامع الجزائر في التعريف بالقيم الأصيلة للإسلام لاسيما تلك الـمتعلقة بالتسامح والوسطية والاعتدال ونشر ثقافة العيش معا في سلام مع ترقية حوار الحضارات وإرساء روابط متينة على المستوى الدولي.

ناهيك عن إحداث تأثير علمي دولي من خلال ترقية منظومة التكوين الجامعي ذات المستوى العالمي. ودعم البحث والدراسات الـمتخصصة في المجال الديني.