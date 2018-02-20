قمة نارية بين تشيلسي وبرشلونة !

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم إلى ملعب “الستانفورد بريدج” أين يستضيف نادي “تشيلسي” نادي “برشلونة” في ذهاب الدور الثمن نهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا.

وستكون المواجهة نارية بين الفريقين الذين يعرفان بعضهما جيدا في هذه المنافسة القارية.

فمن أهداف رونالدينيو ودروغبا إلى أهداف الحسم لكل من إنيستا وتوريس، ستوجه الأنظار لميسي وهازارد.

ميسي الذي أخفق في تسجيل ولو هدف واحد في مرمى البلوز سيكون على موعد سهرة اليوم مع الحارس كورتوا.

في حين إيدين هزاراد في أحد أهم المباريات في مسيرته يريد التأكيد أنه من طينة اللاعبين الكبار.

من جهة أخرى، أكد كونتي أن المباراة ستكون صعبة للطرفين وبرشلونة ليس ميسي فقط.

في حين أكد فالفيردي أن تشيلسي عاد بقوة في الفترة الأخيرة وسيفعل كل شيء للفوز بهذه المباراة.

كما ستكون المباراة خاصة لكل من “فابريغاس” و “بيدرو” اللذان حملا ألوان برشلونة في وقت سابق.

البايرن لتأكيد قوته في “الأليانز أرينا”

في نفس السياق، سيستضيف نادي بايرن ميونيخ خصمه “بشكتاش” في الأليانز أرينا في ألمانيا، فالفريق البافاري معروف بقوته فوق أرضية ميدانه.

سيدخل رفقاء الكولومبي “خاميس رودريغيز” المباراة بكل قوة من أجل وضع قدم في الدور الربع نهائي.

من جهة أخرى، يسعى بيشكتاش لتخفيف الأضرار وتحقيق نتيجة إيجابية تسمح له بالتحضير المثالي لمباراة العودة.