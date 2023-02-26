قمة نارية بين مانشستر يونايتد ونيوكاستل في نهائي كأس الرابطة

تشد أنظار عشاق الساحرة المستديرة، سهرة اليوم الأحد. إلى ملعب “ويمبلي” الذي يحتضن نهائي كأس رابطة المحترفين الانجليزية، بين مانشستر يونايتد، ونيوكاستل.

ويسعى اليونايتد، في هذا النهائي لتجديد عهده مع التتويجات، ومن جهته يطمح المدرب تين هاج، لحصد أول لقب له مع الشياطين.

وفي المقابل، يتطلع نيوكاسل، لكتابة التاريخ امام مانشستر يونايتد، وحصد اللقب السابع في تاريخ النادي من المنافسات المحلية.

وبالنظر لهذه المعطيات، سيكون عشاق الساحرة المستديرة، على موعد مع نهائي مليئ بالإثارة والندية، بين مانشسيتر يونايتد، ونيوكاسل.