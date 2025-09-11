قمة نارية بين وفاق سطيف وشباب قسنطينة وصراع قوي في مستغانم

تشهد الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها القمة المرتقبة مساء اليوم بين وفاق سطيف وشباب قسنطينة على أرضية ملعب 8 ماي 1945 بسطيف، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

ويُعدّ هذا اللقاء “داربي الشرق” من أعرق المواجهات في الكرة الجزائرية، حيث يسعى الوفاق، أحد أكبر الأندية الجزائرية تاريخًا وتتويجًا، إلى تأكيد نتائجه ومواصلة مشواره بثبات نحو مقدمة الترتيب.

من جهته، يطمح فريق شباب قسنطينة (السياسي) إلى قلب الطاولة على أصحاب الأرض وخطف النقاط الثلاث، و التأكيد على انطلاقته القوية.

وفي مباراة أخرى لا تقل أهمية، يواجه مستقبل الرويسات، صاحب المرتبة الثالثة، فريق ترجي مستغانم في لقاء يحتضنه ملعب هذا الأخير. يسعى أبناء الرويسات إلى العودة بكامل الزاد ومواصلة المنافسة على مراكز الصدارة، رغم صعوبة المهمة أمام ترجي مدجّج بأسماء ثقيلة في مقدمتها جمال بلعمري، رايس وهاب مبولحي، ومهدي زفان.

أما الترجي، فيرغب بدوره في استغلال عامل الأرض وخبرة لاعبيه للظفر بالنقاط الثلاث والتقدم أكثر نحو “البوديوم”، بهدف دخول سباق المراتب الأولى مبكرًا.

برنامج مباريات الجولة الرابعة

وفاق سطيف - شباب قسنطينة

ترجي مستغانم- مستقبل الرويسات