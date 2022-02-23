قمة يونايتد وأتلتيكو تنتهي بالتعادل والحسم يتأجل

تأجل الحسم بين أتلتيكو مدريد الاسباني وخصمه مانشستر يونايتد الانجليزي لمواجهة العودة.

لقاء الذهاب من الدور ثمن النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا انتهى سهرة اليوم الأربعاء بالتعادل الإيجابي.

موقعة ملعب واندا ميترو بوليتانو بالعاصمة الاسبانية مدريد انتهت بهدف في كل شبكة.

حيث سجل جواو فيليكس الهدف الأول للمحليين في الدقيقة ال7 قبل أن يُعدل أنتوني إيلانغا لليونايتد في الدقيقة 80.

المباراة الثانية:

بنفيكا البرتغالي 2-2 أجاكس الهولندي.