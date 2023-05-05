قمة مغاربية مرتقبة بين الجزائر و المغرب في كان أقل من 17 سنة

سيكون الجمهور الجزائري على موعد مع متابعة مباراة قوية و مثيرة بين الجزائر والمغرب في كأس إفريقيا أقل من 17 سنة.

ومن المنتظر، آن يواجه المهاجم مسلم اناتوف ورفقائه المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي من الدورة الإفريقية التي تنشط في الجزائر.

ومن المنتظر، آن تنشطّ المباراة القوية بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، يوم الأربعاء بداية من الساعة الثامنة ليلا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/captio