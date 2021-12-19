قمصان موقعة من طرف محرز وعدة مفاجآت.. Viber يطلق مهرجان الجوائز في الجزائر

أطلق تطبيق فايبر Viber المهرجان السنوي لتقديم الجوائز للمشتركين بين الفترة من 13 ديسمر الجاري إلى غاية 15 جانفي 2022.

ويأتي إطلاق هذه المسابقة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لتأسيس تطبيق Viber المملوك لشركة راكوتين اليابانية. وأحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية والآمنة.

وبمناسبة عيد ميلاده الحادي عشر يعلن تطبيق Viber عن انطلاق المسابقة والتي سيتمكن المستخدمون في الجزائر من خلالها الفوز بجوائز عديدة مميزة أهمها 4 قمصان موقعة من طرف النجم رياض محرز وأجهزة SMART TV وآلات قهوة مقدمة من شركة حمود بوعلام وخصومات عديدة من ياسير وNextimes.

وفي تصريح لنادية لعبيدي مديرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في Viber قالت: “يحتفل Viber بأحد شر عاما من التميز والتطور والنمو في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الجزائر، حيث يعد التطبيق من أكثر تطبيقات المراسلة استخداما من قبل الجزائريين، وتحرص Viber على الاحتفال بهذه السيرة الطويلة من النجاحات مع مستخدميها بالجزائر. يأتي مهرجان الجوائز هذه السنة بهدايا ومفاجآت كبيرة بما في ذلك قمصان موقعة من طرف النجم رياض محرز وأجهزة smart tv وآلات قهوة نسبرسو مقدمة من طرف شركة حمود بوعلام وخصومات عديدة من يسير و nextimes”.

هذا وتستمر المسابقة على تطبيق Viber من 13 ديسمبر الجاري وإلى غاية 15 جانفي 2022.

للمشاركة والفوز بأحد الجوائز يكفي الضغط على هذا الرابط:

https://vb.me/VB116DZ

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أربعة محظوظين يفوزون بقميص محرز ضمن مسابقة “فايبر”

نظمت شركة التطبيق الاتصلاتي Viber، حفلا، بالجزائر العاصمة، لتوزيع قميص رياض محرز على الفائزين.

وابتسم الحظ في هذه المسابقة التي نظمها تطبيق Viber ، لأربعة أشخاص، أين تم تسليمهم قميص محرز، الذي يحمل توقيعه الشخصي.

كما حظي الفائزون، بفرصة محاذثة قائد الخضر على المباشر، من خلال تطبيق Viber، بالإضافة لأخذهم صورة تذكارية إلى جانبه.

ومن جهته أبدى رياض محرز، عن سعادته بهذه الفرصة التي أتيحت له لملاقات معجبيه ومحادثتهم عبر هذه المسابقة.

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