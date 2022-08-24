قمع الغش: حجز أزيد من 1 مليار دج سلع خلال 7 أشهر

تمكنت مصالح الرقابة التجارية، من حجز سلع قيمتها 1,049 مليار دج، خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2022.

وحسب حصيلة نشرتها يوم الأربعاء وزارة التجارة و ترقية الصادرات، قام أعوان الرقابة في نفس الفترة ب1.272.127 تدخلا.

ومكنت هذه التدخلات، من تسجيل 123.064 مخالفة وتحرير 109.284 محضر متابعة قضائية. بالإضافة الى اقتراح 10.403 غلق اداري للمحالات التجارية.

وعرفت تدخلات أعوان الرقابة ارتفاعا بنسبة 32 بالمائة مقارنة بالنفس الفترة من السنة الماضية، التي شهدت 966.990 تدخلا.

كما سجلت مصالح الوزارة إجمالا، خلال السبعة أشهر الأولى للسنة الجارية “ارتفاعا محسوسا في أغلب المؤشرات” مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

حيث ارتفع عدد المخالفات المعاينة بنسبة 69 بالمائة، و ارتفع عدد محاضر المتابعة القضائية الى 58 بالمائة. فيما ارتفع عدد اقتراحات الغلق الإداري ب نسبة 74 بالمائة.

وبالمقابل تم تسجيل تراجع في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة -25 بالمائة. وكذلك في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت ب -23 بالمائة.

وحسب الوزارة، يرجع هذا التراجع إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.