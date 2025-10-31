قموح حكما لمباراة مولودية الجزائر وشبيبة الساورة    

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، تعيينات حكام مباريات الجولة العاشرة من البطولة المحترفة، والتي تتقدمها مباراة مولودية الجزائر، وشبيبة الساورة.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، عينت لجنة التحكيم، الحكم قاموح، قمة هذه الجولة، والتي ستجمع مولودية الجزائر، بالضيف شبيبة الساورة.

وسيدير الحكم قاموح، هذه المباراة، بمساعدة كل من بويمة هيثم، مساعد أول، وبلوط بلال، مساعد حكم ثاني، وطيب بودربال، حكم رابع، بالإضافة لبكواسة لطفي، وبوطيبة بوعلام، في تقنية “الفار”.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة العاشرة من البطولة المحترفة، كاملة، على النحو التالي: