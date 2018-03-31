قمير سليم: ” إقصاء بقة كان بسبب التواصل باللغة الإنجليزية”

إعتبرت النائبة الأولى لرئيس الإتحادية الجزائرية لرياضة ذوي الإحتياجات الخاصة، قمير سليم، أنّ إقصاء العداء الجزائري “بقة” كان بسبب خطأ فاذح من الإتحادية.

وقالت “قمر سليم” في تصريح للنهار: “حضورنا عند الأخ بقة رفقة المدربين الوطنيين يعتبر بمثابة دعم معنوي”.

وأضافت: “أعتبرها خطأ فاذح في حق ألعاب القوى، أحببنا أم كرهنا، فإن رياضة ذوي الإحتياجات الخاصة هي التي شرفت الجزائر في الساحة الدولية”.

واعتبرت قمير سليم ان إقصاء بقة كان بسبب مشكل التواصل مع الأطباء لغويا موضحة: “من المؤسف أن نفتقذ موهبة مثل بقة بسبب خطأ فاذح بسبب تنقله بدون طبيب الإتحادية”.

وأضافت: “المتسابق يواجه صعوبة في التأقلم مع الأطباء المصنفين الدوليين بسبب مشكل اللغة، إلا أنني أنا لا أعتبره إقصاء بل أعتبره سوء تفاهم”.