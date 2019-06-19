قميص الخضر ضمن “TOP 5” في “كان 2019”

أختير قميص المنتخب الجزائري، ضمن أفضل 5 أقمصة، للمنتخبات الإفريقية المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وأختير قميص المنتخب الجزائري الخاص بـ”كان 2019″، ضمن هذا القائمة، إلى جانب قميص كل من منتخبات تونس، نيجيريا، مالي والبنين.

وكشف موقع “أفريكا فوتبال دايلي”، عبر “تويتر”، تصدر قميص نسور نيجيريا الترتيب، كأفضل قميص، متبوعا بقميص “محاربي الصحراء”، في المركز الثاني، ثم كل من تونس، مالي والبنين.

يذكر أن “الفاف”، وبعد تعاقدها مع الشركة العالمية للألبسة “أديداس”، شددت على الجودة والنوعية، فيما يتعلق بقميص وعتاد المنتخب الوطني.