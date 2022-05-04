قميص مارادونا الأغلى في تاريخ كرة القدم

أصبح قميص الأسطورة الأرجنتينية الراحل، دييغو أرماندو مارادونا، الأغلى في تاريخ لعبة كرة القدم مُتجاوزا قميص بيلي.

وهو القميص الذي لعب به مارادونا ربع نهائي مونديال 1986 أمام انجلترا والذي شهد تسجيله للهدف التاريخي باليد.

كما كشفت شبكة “سكاي سبورتس” أن قميص مارادونا جرى بيعه في مزاد علني.

وذلك مقابل 7 ملايين و142 ألفًا و500 جنيه إسترليني، لرجل غير معروف.

كما تفوق مارادونا على قميص الأسطورة البرازيلية الذي كان يرتديه في نهائي مونديال 1970.