قميص “محرز” هدية العيد في مانشستر سيتي !!

كشف الحساب الرسمي لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن مسابقة خاصة لمُحبيه بمناسبة عيد الفطر.

والمتمثلة في إمكانية الفوز بالقميص الخاص بالنجم الدولي الجزائري “رياض محرز” ممضي من طرفه شخصيا.

ونشر التويتر صورة محرز مرفوقة بعبارة:”إضغط على الصورة لتحصل على فرصة الفوز بـ “عيدية” من مانشستر سيتي عبارة عن قميص موقع من رياض محرز”.

وسيتم إختيار الفائزين بشكل عشوائي مثلما كشف عنه ذات الحساب.