قميص محرز يُباع في دبي بـ7 آلاف دولار بحضور إيتو !

استضافت دبي مزادا خيريا نظمته مؤسسة أمساك الدولية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة مع مؤسسة “نور دبي”، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم.

ومن بين المُقتنيات التي بيعت في المزاد الخيري قميص النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، في فريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

حيث تم بيع القميص بـ7 آلاف دولار، في المزاد الخيري الذي حضره رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو.

وتم تخصيص ريعه لدعم الأطفال الأيتام والمكفوفين، في السنغال، من خلال بناء مدارس وإنشاء إدارات تدريبية لتعليم الأطفال الحرف المهنية وإنشاء مراكز رياضية.