قناة إلكترونية خاصة بالألعاب المتوسطية “وهران 2021”

سيتم إطلاق قناة تلفزيونية إلكترونية، “Chaine Web”، من طرف اللجنة الوطنية لتنظيم الألعاب المتوسطية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

في إطار نشاطاتها الهادفة للترويج للطبعة الـ19 من هذه الألعاب التي ستقام بوهران، صائفة 2021، الهيئة التنظيمية.

وستكون هذه القناة التي ستبث على الأنترنيت، أحد الوسائل الإعلامية المهمة التي ستعتمد عليها لجنة التنظيم من أجل إنجاح رهان الترويج للألعاب التي تستضيفها الجزائر للمرة الثانية في تاريخها بعد دورة 1975 التي أقيمت بالجزائر العاصمة، وفق نفس المصدر.

وستستغل هذه الوسيلة الإعلامية في البث المباشر لمختلف النشاطات التي تدخل في إطار التحضير للألعاب المتوسطية المبرمجة ما بين 25 جوان و5 جويلية 2021، وكذا المنافسات الرياضية ونشاطات أخرى ثقافية وفنية لها صلة بالإستعدادات للحدث الرياضي.

وحسب ذات المصدر، فإن هذه القناة ستكون فرصة للتعريف بالشخصيات الرياضية والثقافية التي صنعت التاريخ الوهراني في هذين المجالين، وكذا إنجاز ربورتاجات حول المواقع السياحية الكثيرة التي تزخر بها عاصمة الغرب الجزائري باعتبار أن الموعد الرياضي المرتقب سيكون مناسبة للترويج للمدينة بكونها وجهة سياحية بإمتياز.

وكانت لجنة التنظيم قد أنشأت مؤخرًا صفحة رسمية لها على موقع التواصل الإجتماعي ”فيسبوك” تهتم بنشر أخبار يومية عن النشاطات التي تقوم بها لجنة التنظيم ضمن إستعداداتها للحدث في إنتظار إنشاء موقع إلكتروني رسمي للألعاب خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق لجنة الإعلام والإتصال التابعة للهيئة.