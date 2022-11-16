قناة الأجواء.. قرار فوري من سلطة الضبط

قدمت سلطة ضبط السمعي البصري، أسباب وتفاصيل قضية قناة الأجواء. حيث أعلنت “الوقف الفوري والنهائي لقناة الأجواء”. وهذا بعد تسجيل خروقات مهنية وأخلاقية تتعلق أساسا بعدم احترام خصوصيات المجتمع الجزائري ومتطلبات الآداب العامة.

كما جاء في بيان “انطلاقا من مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري الضبطية والرقابية على المشهد السمعي البصري”. وبناء على “ما يخولها القانون المتعلق بنشاط القطاع, فقد سجلت سلطة ضبط السمعي البصري خروقات مهنية وأخلاقية من قبل قناة الأجواء”. “تتعلق أساسا بعدم احترام خصوصيات المجتمع الجزائري وكذا متطلبات الآداب العامة”. من خلال “بثها لمحتوى خادش للحياء ومشاهد تتنافى والقيم الاجتماعية”.

في حين، أضافت سلطة الضبط السمعي البصري، أن” حرصا منها على ضمان احترام مقتضيات قوانين الجمهورية وتنظيماتها سارية المفعول”. فإنها “تقرر الوقف الفوري والنهائي لقناة الأجواء ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان وتطلب من الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار”.

وكانت قناة الاجواء سهرة أمس الأحد، ببث فيلم يحتوي على لقطات مخلة بالحياء بدون رقابة. اومراجعة لهذا الذي الذي إستنكر الجزائريين هذا الفعل.

ومن بين الأمور التي تسهر سلطة الضبط على تطبيقها، هي احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري. كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات سارية المفعول.

كما تراقب بالتنسيق مع الهيئة العمومية المكلفة بتسيير طيف الترددات الراديوية ومع الهيئة المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي. واستخدام ترددات البث الإذاعي بغرض اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استقبال جيد للإشارات.

وتتأكد السلطة من احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين. وتمارس الرقابة بكل الوسائل المناسبة على الموضوع والمضمون وكيفيات برمجة الحصص الإشهارية. كما تسهر على احترام المبادئ و القواعد المطبقة على النشاط السمعي البصري و كذا تطبيق دفاتر الشروط.