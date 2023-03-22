قناة الجزيرة تبث لقاءً خاصا مع رئيس الجمهورية اليوم

تبث قناة الجزيرة لقاءً خاصاً مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، على الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، سيبث اللقاء، اليوم 22 مارس 2023 على الساعة 17:02 بتوقيت الجزائر و 19:02 بتوقيت الدوحة.

كما سيُعاد اللقاء، مساء اليوم عند الساعة 23:02 بتوقيت الجزائر، وغدا الخميس عند الساعة 01:02 فجراً بتوقيت الدوحة. وإعادة ثالثة صبيحة الخميس على 09:30، بتوقيت الدوحة، و07:30 بتوقيت الجزائر.