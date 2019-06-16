قناة الـ”mbc” تفاجئ الوطن العربي ببرنامج جديد

تستعد قناة الـ”mbc” لإطلاق برنامج جديد، يعرض لأول مرة في الوطن العربي، يحمل إسم “The Voice Senior”.

وحسب موقع “ليالينا”، سيبحث هذا البرنامج الجديد، عن المواهب الغنائية، ولكن هذه المرة لمن هم أكبر من 60 عاماً.

وتسعى مجموعة “mbc”، لإطلاق هذا البرنامج، بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامجي، “The Voice”، و”The Voice Kids”.

ونشرت القناة، الإعلان الترويجي الأول، لبرنامج “The Voice Senior”، جاء فيه أن البرنامج، مخصص للمواهب، فوق الـ60 عاماً.

وحتى الآن، لم يتم الكشف عن لجنة تحكيم برنامج “The Voice Senior”، أو موعد عرضه.

وبرنامج “The Voice Senior”، تم بثه في عدة بلدان أجنبية سابقا، إلا أنه ستكون المرة الأولى التي يبث فيها، في الوطن العربي.

كما أعلنت قنوات الـ”mbc”، عن فتحها الباب لاكتشاف المواهب، لمواسم جديدة من برنامجي “The Voice”، و”The Voice Kids”.

ولكن حتى الآن، لم يتم تحديد موعد عرض البرنامجين، الذين حققا نجاحا كبيرا، على الشاشة.

وكانت تسريبات أولية تخص برنامج “The Voice”، أشارت إلى أن الفنانة “شيرين عبد الوهاب” سوف تعود إلى مقعد التحكيم، بجوار النجمتين إليسا وأحلام، ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد هذه المعلومة.