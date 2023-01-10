قناة المدفأة كانت مسدودة.. سبب اختناق 6 أفراد بالغاز في سطيف

كشف النقيب احمد لعمامرة المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بسطيف، اليوم الثلاثاء، عن سبب وفاة 6 أفراد من عائلة واحدة . حيث أوضح المتحدث، أن السبب راجع إلى استنشاق غاز أحادي الكربون المنبعث من المدفأة. والتي كانت قناتها الخاصة بتصريف الغازات المحروقة مسدودة بسبب الحشو.

كما رجح النقيب في تصريح لإذاعة سطيف، إلى أن وفاة العائلة كانت منذ أيام، وهذا من خلال المعاينة التي تمت على الجثث.

ولقي 6 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم اختناقا بالغاز، أمسية الإثنين، في حادث مأساوي هز بلدية عين ولمان ولاية سطيف.

وحسب ما عُلم به من مصالح الحماية المدنية، فإن الضحايا توفوا اثر استنشاقهم غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من الموقد بداخل مسكنهم بحي الشرشورة -بوجليف- بلدية عين ولمان ولاية سطيف.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 22سا32د، لأجل تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. كما أمرت من جهتها، النيابة العامة بمجلس قضاء سطيف بفتح تحقيق ابتدائي للوقوف على أسباب وفاة ضحايا الاختناق بغاز أوكسيد الكاربون. الذي وقع بدوار بوجليخ داىرة عين ولمان جنوب ولاية سطيف.و حسب بيان صادر عن النيابة العامة بمجلس قضاء سطيف فإن الأمر يتعلق، بكل من الضحية الأول “س.ع” بالغ من العمر 60 سنة والضحية الثانية “ب.ن” البالغة من العمر 55سنة والضحية الثالثة “س.ه” البالغة من العمر 30 سنة والرابعة المسماة “س.سوسن” البالغة من العمر 26 سنة. والضحية الخامسة “س.سندس” البالغة من العمر 22 سنة والضحية السادسة(س.سلسبيل) البالغة من العمر 15 سنة. كما تم بفتح تحقيق ابتدائي ثاني حول مدى سلامة الأجهزة الكهرومنزلية المستعملة بالمنزل موضوع الحادث.