قناة “النهار” تتصدر القنوات أكثر مشاهدة في الجزائر

تصدرت قناة “النهار” المشهد الإعلامي في الجزائر خلال شهر ماي المنقضي، وتواصل تصدرها القنوات التلفزيونية الجزائرية والعربية كأكثر قناة مشاهدة لدى الجزائريين بـ 5.7 مليون مشاهد في اليوم الواحد، بينما يتابع قناة النهار أكثر من 10 مليون مشاهد في الأسبوع.

في آخر احصائية لمعهد “MMR” المختص في الإحصائيات، بحيث أجرت استفتاء على الجزائريين لأكثر من 12 سنة شاهد 5.749.000 جزائري قناة النهار في اليوم الواحد خلال الفترة 25 و31 ماي الماضي، و10.098.000 مشاهد خلال أسبوع.

وحسب ذات الإحصائية فإن السيدات أكثر مشاهدة لقناة “النهار” بنسبة 50.2 بالمائة، بينما يشاهدها 49.8 بالمائة رجال، أما المعدل العمري فإن 70 بالمائة من متابعي القناة يقل عمرهم عن 45 سنة بحيث يتابعها 43 بالمائة ما بين 25 و44 سنة، و26 بالمائة ما بين 16 و24 سنة، بينما 38 بالمائة سيدات ماكثات بالبيت و11 بالمائة طلاب و33 بالمائة عمال.