قناة “النهار” تحافظ على تصدرها القنوات التلفزيونية في الجزائر.. أكثر من 6 مليون مشاهد يوميا

تواصل قناة “النهار” تربعها على عرش القنوات التلفزيونية الجزائرية، من حيث معدل استقطاب المشاهدين خلال شهر جانفي المنقضي.

وحسب آخر احصائيات معهد “MMR” المتخصص في الاحصاء، فإن قناة “النهار” حافظت على صدارتها القنوات التلفزيونية الجزائرية الاكثر مشاهدة.

وتابع قناة “النهار” خلال الفترة 25 إلى 31 جانفي المنقضي، 6.088.992 مشاهد يوميا، حسب احصائيات معهد “MMR”.

وكشف ذات الإحصائية أن 10.140.000 مشاهد تابع القناة خلال أسبوع.

أما في أوقات الذروة ما بين 20:30 – 20:45، فإن 1.747.227 مشاهد يتابع قناة “النهار”، وهو الوقت الذي يتزامن مع النشرة الرئيسية للقناة “الحصاد الإخباري”.

بينما جاءت قناة الشروق العامة في المرتبة الثانية بـمعدل 3.790.368 مشاهد يوميا، وقناة سميرة TV في المرتبة الثالثة بـ 3.068.112 مشاهد.

في المرتبة الرابعة قناة الشروق نيوز وفي المرتبة الخامسة جاءت قناة بيين سبورتس القطرية تليها قناة الهداف tV، حسب معدل استقطاب المشاهدين اليومي والاسبوعي.