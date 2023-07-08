قناة النهار تحصد آلاف المتابعين على ثريدز في ظرف قياسي

بمجرد إطلاق حسابها على التطبيق الجديد “ثريدز” منافس “تويتر”، تمكنت قناة “النهار”، من حصد آلاف المتابعين.

وفي ظرف 24 ساعة فقط، تمكن حساب قناة “النهار”، على “ثريدز”، من حصد أزيد من 100 ألف مشترك.

وتتصدر حسابات قناة “النهار”، على مواقع التواصل الإجتماعي، المشهد الإعلامي الجزائري. حيث تملك أزيد من 16 مليون متابع على فايسبوك، وأكثر من 2 مليون متابع على تويتر. و6.7 مليون متابع على انستغرام.

بينما تقترب قناة النهار”، من الحصول على الدرع الماسي على موقع الفيديوهات اليوتيوب، في سابقة للقنوات الإخبارية الجزائرية، حيث تملك أزيد من 9.5 مليون متابع.

هذا وأطلقت شركة ميتا المالكة لفيسبوك رسميا، الخميس، تطبيق “ثريدز” الذي يرتكز على المنشورات النصية ويشكل منافسا جديا لتويتر.

فيما لم يتم إطلاق التطبيق في أوروبا، بسبب مخاوف قانونية، حيث أرجأت عملية إطلاقه إلى وقت لاحق.

ويعد “ثريدز” أكبر تحد لتويتر وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل “بلو سكاي” و”ماستودون”.

وبات “ثريدز” متوافرا في متجري آبل وبلاي ستور عند الساعة 23 مساء الأربعاء بتوقيت غرينيتش.

وظهرت حسابات ناشطة عليه لمشاهير مثل شاكيرا وجاك بلاك إضافة إلى وسائل إعلام ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس وأيضا نتفليكس.

وكتب مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا في أول منشور له على التطبيق الجديد “لنبدأ الآن. أهلا بكم في ثريدز”.