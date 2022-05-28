قناة النهار قناة النهار ترصد أجواء مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بفرنسا بقلم النهار أونلاين نشر في 28 ماي 2022 - 20:24 شارك غرِّد أرسل 70 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5XbAj اقرأ أيضا الرئيس الإيطالي يقيم حفلا موسيقيا على شرف رئيس الجمهورية بروما قناة النهار 27 ماي صريح جدا: ما السبب وراء إرتفاع الأسعار وإنخفاضها؟ قناة النهار 15 ماي ممثلو الوسائل الإعلامية في لقاء تشاوري مع وزير الإتصال قناة النهار 12 ماي تساؤلات: أزيد من 70 مخبرا يشارك في معرض داكار للصناعة الصيدلانية قناة النهار 21 ماي دلال خير: طفل من عائلة ميسورة مصاب بمرض ضمور العضلات والداه يناشدان المحسنين لمساعدته قناة النهار 20 ماي الصيد : مهنة محفوفة بالمـخاطر .. هذه هي إجراءات السلامة التي يجب إتباعها قناة النهار 11 ماي فاسألوا: مراقبة الله في الأعمال قناة النهار 18 ماي بدون عنوان: تربية الإبل.. تأتيكم سهرة الأحد على 22:05 قناة النهار 27 ماي سري جدا: صراعات.. إنسداد وضعف التنمية.. بلديات خارج التغطية قناة النهار 17 ماي أجواء مشمسة وصافية 🌞.. طقس السبت 28 ماي 2022 قناة النهار 28 ماي