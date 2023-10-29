قناة النهار قناة النهار ترصد مشاهد الدمار من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بقلم قناة النهار نشر في 29 أكتوبر 2023 - 22:58 الجزائر شارك غرِّد أرسل 28 0 رابط دائم : https://nhar.tv/bT3Aj اقرأ أيضا عطاف :" الجزائر تدعو المجتمع الدولي إلى هبة لنجدة المستضعفين" قناة النهار 17 أكتوبر ياسف بلقاسم: إقتناء قسيمة السيارات سيصبح عن بعد قناة النهار 23 أكتوبر سفير كوبا بالجزائر: موقفنا ثابتة فيما يخص القضايا العادلة وندين بشدة العدوان الإسرائيلي على فلسطين قناة النهار 28 أكتوبر برنامج toutes options : سيارة بيجو 404..نقطة تحول علامة الأسد الفرنسية قناة النهار 23 أكتوبر صريح جدا: هذا ما يمكن أن يقوم به الجزائري في سبيل دعم فلســـ.طين قناة النهار 22 أكتوبر العاصمة : عصابات الأحياء تطال المؤسسات التربوية بالرغاية و تربك الأولياء قناة النهار 29 أكتوبر صريح جدا : أراء الشعب الجزائري من بعض مشاهد ضــ.حايا غـــ.زة قناة النهار 20 أكتوبر طالع هابط: النوي يبشر الجزائريين بشأن قرار الرئيس بخصوص عدل 3 قناة النهار 29 أكتوبر تسويق الفاكهة قبل نضوجها..السعي للربح على حساب الزبون قناة النهار 17 أكتوبر شاهد المنتخب الوطني يشد الرحال إلى قسنطينة لمواجهة الرأس الأخضر قناة النهار 10 أكتوبر