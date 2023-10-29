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قناة النهار

قناة النهار ترصد مشاهد الدمار من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

بقلم قناة النهار
قناة النهار ترصد مشاهد الدمار من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/bT3Aj
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