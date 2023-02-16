قناة النهار قناة النهار تستقبل وتكرم فريق الحماية المدنية العائد من تركيا بقلم قناة النهار نشر في 16 فيفري 2023 - 17:05 شارك غرِّد أرسل 188 0 قناة النهار تستقبل وتكرم فريق الحماية المدنية العائد من تركيا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/i8V2H اقرأ أيضا يوسف عبدات : عندنا فريق محترف في عملية البحث و الإنقاذ..من القائد إلى آخر عون قناة النهار 14 فيفري صريح جدا: هكذا يحافظ الجزائريون على صحتهم في فصل الشتاء .. قناة النهار 10 فيفري وفـ.ـاة شخصين وجرح 6 آخرين إثر انقلاب سيارة بقرية المولية بلدية معافة بباتنة قناة النهار 31 جانفي المسيلة: رغم الظروف المناخية الصعبة.. بشير شيخ يحافظ على نشاط رعي الأغنام قناة النهار 28 جانفي أمن ولاية الجزائر يفكك شبكة مختصة في صناعة التشوتشنة قناة النهار 06 فيفري فاسألوا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة قناة النهار 16 فيفري فرق الإنقاذ الجزائرية بـ تركيا تتمكن من إخراج طفلين من تحت الأنقاض قناة النهار 08 فيفري الشيخ النوي: معاناة سكان سيدي خويلد بورقلة.. المياه القذرة وسط السكنات والسلطات لا حدث قناة النهار 07 فيفري سوريا ..رفع قاعدة العمليات والتحضير الخاصة بالحماية المدنية الجزائرية للعودة إلى أرض الوطن قناة النهار 12 فيفري صريح جدا: لماذا لا يرتدي الجزائريون خاتم الزواج ؟ قناة النهار 16 فيفري