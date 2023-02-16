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قناة النهار

قناة النهار تستقبل وتكرم فريق الحماية المدنية العائد من تركيا

بقلم قناة النهار
قناة النهار تستقبل وتكرم فريق الحماية المدنية العائد من تركيا
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قناة النهار تستقبل وتكرم فريق الحماية المدنية العائد من تركيا

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رابط دائم : https://nhar.tv/i8V2H
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