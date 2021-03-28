قناة “النهار” تعرض أقوى عمل درامي وكوميدي في رمضان 2021

ككل موسم رمضاني، تقدم قناة “النهار“، لمشاهديها، أقوى الأعمال الدرامية والكوميدية والإجتماعية، لتجمعهم على طاولة رمضان.

ولأجل ذلك، جمعت “النهار”، نجوم الدراما والكوميديا الجزائريين، في عمل واحد يحمل عنوان “مليونير”.

ويؤدي بطولة المسلسل والذي يحمل الطابع الدرامي والكوميدي في آن واحد، كل من النجوم، بيونة، وحسان كشاش، نبيل عسلي وسارة لعلامة وعادل شيخ.

بالإضافة إلى كوكبة من الفنانين الآخرين، على غرار نجمة مسلسل “أولاد مفيدة”، التونسية عزة سليمان.

ونشرت قناة “النهار”، أمس السبت، على حسابتها بمواقع التواصل الإجتماعي، الإعلان التشويقي للمسلسل.

وتضمن الإعلان، أحداثا مشوقة، في قالب جديد على الدراما الجزائرية، مما أثار فضول المشاهدين لمتابعة المسلسل.

وتُقدم قناة “النهار”، دعوة لمشاهديها، لمتابعة أقوى وأفضل الأعمال الرمضانية على شاشتها “شاشة كل الجزائريين”.