قناة النهار تفتك الجائزة الأولى..شركة أوريدو تتوج الفائزين بمسابقة نجمة الإعلام

نظمت شركة أوريدو حفل لتتويج الفائزين بمسابقة نجمة الإعلام في طبعتها 14.

والتي تناولت موضوع دور الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي في معالجة المعلومة خلال فترة الأزمات.

هذا واختارت لجنة التحكيم 12 فائزا من بين 63 مشاركا من فئات الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والإذاعة والتلفزيون.

كما تمكنت قناة النهار من افتكاك الجائزة الأولى لنجمة الإعلام تحصلت عليها الصحفية رحمة حملات نتيجة روبورتاج يجمل عنوان “مواقع التواصل الإجتماعي تكسر قيود الجائحة”.

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كما تربعت قناة النهار على عرش القنوات الأكثر مشاهدة خلال رمضان 2021، حيث افتكت برامجها عديد الجوائز.

وككل موسم رمضاني “قناة النهار” تختار باقة من أفضل وأحسن من الأعمال والبرامج لمشاهديها الكرام خلال شهر الفضيل.

كما تطمح وتعمل “قناة النهار” دائما لاختيار الأفضل لمشاهديها.

كما تم تقسيم جوائز هلال للتلفزيون إلى عدة فئات، وهي برامج الطبخ، برامج التجربة الإجتماعية، برامج التولك شو، الكوميديا الدرامية.

التجارب الإجتماعية، البرامج الدينية، السلسلة الفكاهية القصيرة، الكاميرا الخفية، الكوميديا الدرامية.

وقد افتك برنامج “ألو فارس” الذي يبث على قناة النهار يوميا عدا الخميس والجمعة على الساعة الثالثة زوالا. المرتبة الثانية عن فئة برامج الطبخ.

أما عن فئة برامج التجربة الإجتماعية، فقد نال برنامج “مزال الخير” للإعلامي ياسين قنطاش المرتبة الثالثة في جوائز الهلال للتلفزيون.

وعن فئة برامج “التولك شو”، استطاع برنامج “زابينغ رمضان” المرتبة الثالثة والذي نشطاه كل من بلال قرباج وهدى جمعي.

فيما إفتك مسلسل“الميليونير“،المرتبة الثالثة عن فئة الكوميديا الدرامية.وقد حقق المسلسل نجاحا باهرا.

حيث أبدع نجوم ميليونير، على غرار، الفنانة القديرة، بيونة، والفنان حسان كشاش، نبيل عسلي، وعادل في آداء أدوارهم.

فيما عادت المرتبة الثانية عن فئة الكوميديا الدرامية لسلسلة “دقيوس ومقيوس“، حيث حققت نجاحا كبيرا.