قناة “النهار” تواصل الصدارة.. أكثر من 6 مليون مشاهدة يوميا

تواصل قناة “النهار” تربعها على عرش القنوات الفضائية في الجزائر، من حيث عدد المشاهدة.

ووحسب آخر دراسة لمعهد MMR والخاصة بشهر أكتوبر ، فإن قناة النهار أخذت حصة الأسد بنسبة مشاهدة تفوق 6 ملايين مشاهد في اليوم، وبالضبط 6.217.587 مشاهد يوميا،

وجاءت قناة الشروق العامة في المرتبة الثانية بمعدل 3.6 مليون مشاهد يوميا، وقناة “سميرة تي في” في المرتبة الثالثة والشروق نيوز رابعة بمعدل 3.2 مليون مشاهد يوميا.

كما تكشف ذات الإحصائيات والدراسات حسب سبر الآراء التي أجراها معهد MMR، أن قرابة 11 مليون مشاهد يتابع قناة النهار خلال أسبوع، وبالضبط 10.733.587 مشاهد.

بينما يتابع برامج قناة النهار 1.443.013 مشاهد أوقات الذروة ما بين 20:30 و 21:45، والتي تتزامن مع النشرة الرئيسية “الحصاد الإخباري”.