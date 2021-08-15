قناة النهار تواصل تصدرها.. أكثر من 6 مليون مشاهد يوميا و10.5 مليون مشاهد أسبوعيا

تواصل قناة “النهار” تصدرها المشهد الإعلامي في الجزائر وتربعها على عرش القنوات الأكثر مشاهدة في الجزائر من حيث استقطاب المشاهدين خلال شهر جويلية المنقضي، بأكثر من 6 مليون مشاهد يوميا لقناة النهار وأكثر من 10 مليون و500 الف مشاهد في الأسبوع.

وحسب آخر الاحصائيات لمعهد “MMR” المتخصص في الإحصاء وسبر الآراء، فإن قناة النهار يتابعها أسبوعيا أكثر من 10.541.000 مشاهد وتواصل تصدر القنوات الجزائرية، ويتابعها يوميا 6.189.00 مشاهد وتليها قناة الشروق العامة والشروق الإخبارية جاءت في المرتبة الثالثة بينما قناة سميرة تي في احتلت المرتبة الرابعة، والجزائرية في المرتبة الخامسة وقناة الهداف سادسة فيما احتلت قناة البلاد المرتبة السابعة.

أما أوقات الذروة ما بين الساعة 20:30 و20:45 فإن 1.622.693 مشاهد يتابع القناة الاحبارية الأولى في الجزائر وهو الوقت الذي يتزامن مع النشرة الرئيسية للقناة “الحصاد الإخباري”.