قناة “النهار” تواصل تصدرها المشهد الإعلامي في الجزائر.. أعلى معدل مشاهدة يومي وشهري

حصدت مرة أخرى قناة “النهار” أعلى معدل مشاهدة في اليوم، وتواصل تربعها على عرش القنوات التلفزيونية أكثر مشاهدة في الجزائر.

حسب آخر سبر للآراء الذي أعده معهد “MMR” المتخصص في الاحصائيات، فقد شاهد قناة “النهار” 5.780.00 مشاهد في اليوم الواحد خلال الفترة من 22 إلى 28 فيفري.

بينما شاهد قناة “النهار” 9.880.00 مشاهد خلال الأسبوع في ذات سبر الآراء.

وتكون بذلك قد حافظت قناة “النهار” على تصدرها المشهد الإعلامي الجزائري خلال شهر فيفري المنقضي.

ويأتي في المرتبة خلف قناة “النهار” حسب ذات الاحصائية، قناة “الشروق العامة” وتليها قناة “الشروق نيوز” وفي المرتبة الرابعة قناة سميرة TV.

أما فيما يخص فترة الذروة التي تكون ما بين 20:30 و 20:45 فإن قناة “النهار”، تواصل احتكارها باكثر متابعة ومشاهدة بـ 1.841.956 مشاهد.