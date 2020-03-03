قناة “النهار” تواصل تصدر القنوات الأكثر مشاهدة خلال جانفي

تصدرت قناة “النهار tv”، قائمة القنوات أكثر مشاهدة في الجزائر خلال شهر جانفي المنصرم.

وحسب احصائيات معهد “أم أم أر” المتخصص في الإحصاءات، أجرى الإستفتاء على نساء ورجال من 12 إلى 100 سنة، فإن 9 مليون مشاهد لقناة “النهار”، خلال الفترة الممتدة من 20 الى 26 جانفي الماضي.

وحسب ذات الإحصائية فإن ما يقارب 6 مليون مشاهد تابع برامج ونشرات قناة “النهار TV” بشكل يومي، خلال ذات الفترة.

وتتربع قناة “النهار TV” على عرش القنوات الجزائرية، بحيث اجريت الإحصائيات على 10 قنوات جزائرية جاءت قناة النهار الأولى بنسبة 11.82 بالمائة، تليها قناة الشروق بـ 7.99 بالمائة.

كما تفوقت قناة “النهار” على عدة قنوات عربية في احصائية اخرى لذات النعهد خلال شهر جانفي المنصرم على غرار قناة “أم بي سي 4″ و”الجزيرة” و”بيين سبورتس” و “أم بي سي 2” بالإضافة إلى “أم بي سي بوليوود”.

وتواصل قناة “النهار” تصدرها القنوات أكثر مشاهدة في الجزائر، فحسب ذات معهد الإحصائيات تربعت القناة على القنوات أكثر مشاهدة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من السنة الماضية.