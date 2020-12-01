قناة “النهار” دائما في الصدارة.. 6.5 مليون مشاهد يوميا

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قناة “النهار” دائما في الصدارة.. 6.5 مليون مشاهد يوميا
بقلم سميرة.ل

تواصل قناة “النهار” تربعها على عرش القنوات التلفزيونية في الجزائر، من حيث عدد المشاهدة خلال شهر نوفمبر المنقضي.

وحسب دراسة لمعهد “MMR” المتخصص في الاحصائيات، فإن قناة النهار في ريادة القنوات التلفزيونية بمعدل مشاهدة 6.5 مليون مشاهد يوميا.

وأجرى معهد “MMR” آخر دراسة خلال الفترة الممتدة ما بين 10 نوفمبر و16 من نفس الشهر، وأخذت قناة النهار حصة الأسد باستقطابها لـ 6.437.328 مشاهد يوميا.

بينما جاءت قناة الشروق العامة في المرتبة الثانية خلف قناة “النهار”، والشروق نيوز في المرتبة الثالثة فيما احتلت قناة سميرة tv المرتبة الرابعة.

كما تكشف ذات الإحصائية حسب سبر الآراء التي أجراها معهد MMR، أن 11 مليون مشاهد يتابع قناة النهار خلال أسبوع.
أما في أوقات الذروة ما بين 20:30 – 20:45، فإن 1.443.013 مشاهد يتابع قناة النهار، وهو الوقت الذي يتزامن مع النشرة الرئيسية للقناة “الحصاد الإخباري”.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=929056

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