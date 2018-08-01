قناة “النهار” ضمن باقة خاصة لمشتركي “أرايبيا” ابتداء من الثامن أوت

قررت إدارة باقة SFR في فرنسا وضع قناة النهار ضمن باقة خاصة لمشتركي “أرايبيا” “ARABIA” ابتداء من الثامن أوت 2018.

وجاءت هذه الخطوة نتيجة لنسبة المشاهدة الكبيرة والعالية التي حققتها قناة النهار في أوروبا.

حيث ستدخل قناة النهار في الباقة للمشتركين “أرايبيا” بداية من الشهر الجاري، وهذا لتقديم الأفضل للمشاهدين الكرام.

ويمكن لكل مشاهدي قناة النهار متابعتناعلى الأرقام التالية :

مشتركي “بويق تيليكوم” رقم القناة 653 “”bouygues télécom

مشتركي باقة “فري” “Free ” رقم القناة هو 555

مشتركي باقة “أورانج” Orange”” رقم القناة 510

مشتركي باقة “اس أف أر” SFR”” النهار متوفرة على القناة رقم 565 و 745 .