قناة النهار في الصدارة.. 6 ملايين مشاهد يوميا

تتصدر قناة “النهار” القنوات أكثر مشاهدة في الجزائر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المنصرم بمعدل 10 مليون مشاهد أسبوعيا.

وحسب سبر آراء لمعهد “MMR” المتخصص الذي اجرى الإحصائيات على نساء ورجال من 12 إلى 100 سنة، فإن ما يقارب 10 مليون شاهد قناة النهار، خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و12 ديسمبر المنصرم.

وحسب ذات الإحصائية فإن 6 مليون مشاهد تابع برامج ونشرات قناة النهار بشكل يومي، خلال ذات الفترة.

أما خلال شهر نوفمبر فقد تابع 90 مليون مشاهد أسبوعيا و6 مليون مشاهد يوميا.

كما أن أكثر من مليون و600 ألف مشاهد تابعوا قناة النهار خلال وقت الذورة ما بين 20 والنصف مساء و20 و45 دقيقة.

وبالنسبة للقنوات الإخبارية الأكثر مشاهدة في الجزائر، فإن قناة النهار تتصدر القائمة بنسبة 49.78 بالمائة متفوقة على قنوات “فرانس 24” والجزيرة نيوز، بالإضافة إلى الشروق والجزائر نيوز.

كما تصدرت قناة “النهار” معدل المشاهدة دون إنقطاع والذي بلغ لمدة ساعة و 12 دقيقة يوميا بنسبة 12.99 بالمائة من المشاهدين متفوقة على قنوات وطنية وأجنبية.

تأتي هذه الإحصائية لتؤكد مرة أخرى مكانة قناة النهار لدى المشاهد الجزائري الذي يعتبرها مصدرا للأخبار.